مؤمن زكريا يُعلق على شائعة وفاته بهذه الصورة.. ويُوجه هذا الطلب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ردّ لاعب نادي الأهلي السابق، مؤمن زكريا على ما تردد من شائعات خلال الساعات الماضية حول وفاته.

ونشر مؤمن زكريا، صورة له خلال أدائه أحد التدريبات في صالة "الجيم"، في نفي لما يتم ترديده.

وكتب لاعب الأهلي السابق تعليقًا على الصورة التي نشرها جاء:"دعواتكم".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة وفاة اللاعب مؤمن زكريا بعد سنوات من إصابته بمرض ضمور العضلات.

واحتفلت جماهير الأهلي بلقب السوبر الأفريقي أمس الأربعاء من أمام منزل مؤمن زكريا الذي ابتعد عن الملاعب ويخضع حاليًّا للعلاج.