بين تغيير طريقة اللعب والاستعانة بـ 3 أوراق .. كيف يعوض موسيماني غياب السولية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تعرض فريق الأهلي لضربة قوية بعد إصابة عمرو السولية قبل ثواني من إنطلاقة مباراة السوبر الأفريقي امام الرجاء التي توج بها الفريق الاحمر بعد فوزه في ركلات الجزاء الترجيحية 6-5.

ومن المتوقع غياب السولية عن مباراة فيوتشر للإصابة وفقا لتصريحات مصدر بالاهلي صرح ليلاكورة بشأن غياب اللاعب.. طالع التصريحات من هنا.

ولغياب عمرو السولية عن مباراة فيوتشر يتواجد أمام الجنوب افريقي موسيماني 3 سيناريوهات لتعوض غياب نجمه وهي:

الإبقاء على تشكيل السوبر

يعتمد موسيماني منذ بداية الموسم الحالي على طريقة لعب 3-4-3 وكان السولية هو حجر الأساس في هذه الطريقة التي يعتمد عليها الفريق حتى الان.

وقد يبقى موسيماني على التشكيل الذي خاض به مباراة السوبر الأفريقي امام الرجاء وشهد اشراك ياسر إبراهيم بعد إصابة السولية مع الدفع بحمدي في خط الوسط بجوار ديانج ولكنه احتمال مستبعد نظراً لحالة الإرهاق التي يعاني منها الدوليين.

تغيير الأفراد

السيناريو الأقرب هو تعديل في الاسماء والإبقاء على طريقة اللعب وهنا يبرز اسم رامي ربيعة للمشاركة في قلب الدفاع وعمار حمدي في مركز 8 وأحمد عبد القادر بعد الاداء المتميز الذي قدمه اللاعب في مباراة السوبر الأفريقي ليلعب في مركز 10 أو على الجناح مع تاو والشحات كما حدث في السوبر وذلك لأراحة أكبر عدد من الدوليين.

تغيير طريقة اللعب

السيناريو الثالث هو تغيير طريقة اللعب والعودة لطريقة 4-2-3-1 أو 4-1-4-1ركما حدث في الشوط التاني من مباراة البنك الأهلي والتي فاز بها الفريق 1-0 بعد إنتهاء الشوط الأول بالتعادل وكررها ثانية امام الرجاء في السوبر الأفريقي أمس بخروج ايمن أشرف ودخول بدلا منه محمد شريف مع بداية الشوط الثاني.

وفي حالة تبديل طريقة اللعب إلى يبرز اسم ديانج للعب في الوسط المدافع وبجواره عمار حمدي أو قفشة أو حمدي فتحي في حالة الاستقرار على الدفع بع.