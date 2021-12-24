مدرب المحلة لمصراوي: مباراة الزمالك لن تكون سهلة.. لديهم حلول كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى طلعت محرم، مدرب عام فريق غزل المحلة، أن مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم الزمالك لن تكون سهلة.

وأشار طلعت محرم، خلال تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الزمالك لديه حلول كثيرة في الملعب كما أن اللقاء قد يشهد بنسبة مشاركة اللاعبين الدوليين الذين أراحهم في المباراة الماضية.

وأتم مدرب عام فريق غزل المحلة تصريحاته بالتنويه إلى أن المدير الفني لفريقه، محمد عودة سيُجهز لاعبيه بالصورة الأمثل للتعامل مع حلول الزمالك الكثيرة خلال اللقاء قائلاً:"لو سمع اللاعبين ما سيقوله سيستطيعون إيقاف حلول الزمالك وأتمنى لنا التوفيق".

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره الزمالك، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

ويدخل غزل المحلة المباراة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 10 نقاط.