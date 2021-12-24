القيعي: هدف الأهلي في الرجاء لا ينافسه سوى هدف تريكة في الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يرى عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقدات السابق أن خسارة السوبر الأفريقي كان أمر مرفوض وغير مقبول بعد خسارة الدوري والسوبر المحلي .

وقال القيعي عبر قناة الأهلي "خسارة البطولة كان أمر غير مقبول ومرفوض ولا يعرفه الأهلي".

وأضاف القيعي "خسرنا الدوري ثم السوبر المحلي وجاءت الأهمية لمباراة السوبر من أجل كسر هذه السلسلة ".

وحول هدف تعادل الأهلي في الرجاء قال القيعي " ارى أن هدف طاهر لا ينافسه في الأهمية سوى هدف أبو تريكة في الصفاقسي لقيمة الهدف وكونه جاء بعد سلسلة من التمريرات".

وأنهى القيعي "أهمية الفوز في هذه الوقت هو التقدم والضغط على ريال مدريد لو كان التوفيق حالفنا سابقاً لكنا تخطينا ريال مدريد".