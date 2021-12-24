الامارات | تغريدة غير واضحة للاعب الوصل علي صالح

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة غير واضحة للاعب الوصل علي صالح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتب لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل، علي صالح، على حساباته في مواقع التواصل تغريدة غير واضحة: «عندما تسقط وتخسر، قم وانهض ووجّه وجهك لله، وعندما تفوز وتصعد للأعلى، اهبط ووجّه وجهك لله».

تأتي التغريدة في وقت يعيش علي صالح فترة كروية جيدة، إذ فرض نفسه أساسياً بالمنتخب، كما يقدم مستويات لافتة مع الوصل.

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