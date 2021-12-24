الامارات | نجم برشلونة يزين «قائمة المغرب» لكأس إفريقيا.. واستبعاد زياش

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يزين «قائمة المغرب» لكأس إفريقيا.. واستبعاد زياش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه مدرب المنتخب المغربي، وحيد خليلوجيتش، الدعوة لعبدالصمد الزلزولي النجم الصاعد في صفوف برشلونة للانضمام إلى التشكيلة المشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقية في الكاميرون بداية العام الجديد، بينما استبعد النجم البارز في صفوف فريق تشلسي الإنجليزي، حكيم زياش.

وأشاد مدرب المغرب بالمهارات الفردية للزلزولي (20 عاماً) الذي ظهر أخيراً مع الفريق الأول ببرشلونة، ويرى أنه بحاجة لبعض الوقت للتأقلم مع المجموعة، إذ لم يخض أي مباراة دولية حتى الآن. وكان المدرب استبعد زياش منذ أشهر بسبب مخالفة انضباطية قام بها اللاعب، دون تحديدها، كما استبعد نجم أياكس الهولندي نصير مزراوي بسبب «ادعاء الإصابة».

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