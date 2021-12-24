الامارات | الجالبوت: العربي لم يكن يستحق الخسارة في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الجالبوت: العربي لم يكن يستحق الخسارة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب العربي محمد الجالبوت إن «فريقه لم يستحق الخروج من كأس رئيس الدولة، بعد الخسارة أمام كلباء 2-1 في دور الـ16 أول من أمس. وأكد لـ«الإمارات اليوم»: أشعر بعدم الرضا، وفي الوقت نفسه بالارتياح للمستوى الفني الذي قدمه جميع لاعبي الفريق. وتابع: قياساً بخبرة لاعبي الفريق النتيجة غير منطقية، لكن تحقيق الفوز لم يكن بعيداً عن العربي، لولا بعض الجزئيات البسيطة التي حدثت خلال اللقاء، وتسببت في تلقي شباكنا هدفين مبكرين، والمهم في الوقت الحاضر علينا أن نستعيد معنوياتنا، ونكمل جاهزيتنا لاستكمال مباريات دوري الدرجة الأولى والحفاظ على الصدارة.

من جهته، وصف مدرب كلباء الأوروغوياني خورخي داسيلفا المباراة بأنها كانت قوية، وقال إن الفريق تأثر بحالة طرد محمد سبيل المبكرة، ولم يستطع التحكم في إيقاع المباراة إلا أنه سعيد للتأهل إلى الدور المقبل.

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