الامارات | مشجع ينظم معرضاً رياضياً في بيته.. 2000 قطعة جمعها خلال 16 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع ينظم معرضاً رياضياً في بيته.. 2000 قطعة جمعها خلال 16 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم المشجع المصري سيد العشري معرضاً في بيته يضم نحو 2000 قطعة تذكارية تجمع قمصان المنتخب الوطني الإماراتي والأندية التي زارت ملعب نادي اتحاد كلباء، وصوراً شخصية مع نجوم الكرة المستديرة التي خاضت مباريات مع «النمور»، جمعها منذ 16 عاماً في الدولة.

وعرض العشري القطع التذكارية في مقر سكنه بمدينة كلباء، ويتطلع إلى أن يتم تبني مقتنياته من قبل إحدى الجهات الرياضية أو التراثية للحفاظ عليها، وأن تكون مكاناً يطلع عليه الجمهور والمتابعون الكرويون بكونه واجهة رياضية جميلة للرياضة الإماراتية.

وقال العشري لـ«الإمارات اليوم»: «يتألف المعرض من أقسام عدة هي: قمصان جميع أندية الدولة والمنتخبات الوطنية الإماراتية، وآخر للصور مع النجوم، وثالث للكرات الموقعة، وجزء آخر يضم العديد من الهدايا على اختلاف أنواعها المقدمة لي من نجوم عالميين ومحليين، منهم لاعب القرن عدنان الطلياني، والنجم الإيطالي كانافارو، والأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، وأسماء عديدة من اللاعبين والمدربين العالميين ومسؤولي الرياضة الذين حلوا ضيوفاً في الإمارات وكلباء تحديداً، إضافة إلى نجوم الأبيض الإماراتي الذين عاصرتهم منذ 16 عاماً في مختلف المنتخبات، منهم إسماعيل مطر وأحمد خليل وعموري، وجميع نجوم كلباء»، مبيناً أنه يملك الكثير الذي لم يعرضه لعدم وجود مساحة كافية.

وتابع: «المقتنيات المتوافرة جزء من تاريخ رياضي جميل، وأحرص على الحفاظ عليها بشكل شخصي، أنقلها معي أينما عملت وسكنت، وأخشى عليها من كثرة النقل أن يتلف أي منها، لذلك أتطلع للمساعدة بتنظيمها بأي طريقة تسهم في الحفاظ عليها، وتكون واجهة للتعرف إليها بينما يصعب عليّ كثيراً استقبال الضيوف في الوقت الحاضر للاطلاع عليها».

• يمتلك قمصان نجوم عالميين ومحليين مثل الطلياني وكانافارو ومارادونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news