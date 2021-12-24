الامارات | سارة العامري تُهدي «كاراتيه الإمارات» ذهبية آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن سارة العامري تُهدي «كاراتيه الإمارات» ذهبية آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت لاعبة المنتخب الوطني، سارة العامري، إنجازاً جديداً للكاراتيه الإماراتية، بعد انتزاعها الميدالية الذهبية في منافسات فردي «كوميتيه» سيدات لوزن تحت 61 كيلوغراماً في البطولة الآسيوية التي أسدل الستار عنها، أول من أمس، في مدينة المآتي الكازاخستانية.

وجاءت ذهبية العامري، لتضيف إلى رصيدها الميدالية الثالثة لها في البطولة، بعد فوزها ببرونزية فردي «كوميتيه» لتحت 21 عاماً، وتحقيقها مع منتخب السيدات برفقة حوراء العجمي وفاطمة خصيف وأليازية خالد فضية منافسات فرق «الكوميتيه».

كما سجلت منافسات اليوم الختامي، إحراز اللاعب سليمان الملا لبرونزية وزن فوق 84 رجال، ليعزز من خلالها غلة منتخب الدولة إلى سبع ميداليات ملونة بواقع (ذهبية و4 فضيات و2 برونز)، وذلك بعد أن سجلت منافسات اليومين الأول والثاني في البطولة التي استهلت في 18 ديسمبر الجاري، حصد لاعبي الإمارات ثلاث ميداليات فضية، جاءت عبر فاطمة خصيف في وزن تحت 68 كيلوغراماً لفئة تحت 21 عاماً، وسلوى أحمد لوزن فوق 59 كيلوغراماً، ومحمد العامري لوزن تحت 76 كيلوغراماً لفئة الشباب.

وأشاد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر الرزوقي، بإنجاز لاعبي ولاعبات الدولة، مؤكداً في تصريحات صحافية: «إن النتائج المحققة تؤكد أن (كاراتيه الإمارات) على الطريق الصحيح، في ظل تنوع الإنجازات التي تحققت، خصوصاً على صعيد العناصر الشابة».

وأعرب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، راشد آل علي، عن سعادته بالإنجاز الإماراتي في «كاراتيه المآتي»، وقال في تصريحات صحافية: «إن لاعبي ولاعبات الدولة كانوا على قدر المسؤولية، وإنهم جيل إنجازات وبطولات»، مشيراً إلى أن ما يحققه «كاراتيه الإمارات» في الوقت الحالي هو نتاج لعمل مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه على صعيدَي التخطيط والإعداد الجيدين.

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