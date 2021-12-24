الامارات | كلوب وكونتي يطالبان بنصف نهائي من مباراة واحدة في الرابطة الإنجليزية

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب وكونتي يطالبان بنصف نهائي من مباراة واحدة في الرابطة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب الألماني يورغن كلوب والإيطالي أنتونيو كونتي، مدربا ليفربول وتوتنهام توالياً، بأن يُقام الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية بمواجهتين من مباراة واحدة بدلاً من ذهاب وإياب، بسبب الجدول المزدحم وتداعيات كورونا.

لدى توتنهام ثلاث مباريات مؤجلة في الدوري أرجئت بسبب الظروف الجوية أو تفشي كورونا، كما أصيب أربعة لاعبين في ليفربول بـ«كوفيد-19» خلال الأسبوع المنصرم.

ألغيت ست مباريات من أصل 10 في الدوري نهاية الأسبوع الفائت، ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد في الأسابيع المقبلة، بعد أن قررت رابطة الدوري المضي بالمنافسات رغم تسجيل بريطانيا أرقاماً قياسية في الإصابات.

وبعد أن أقيم الدور نصف النهائي الموسم الماضي بنظام مباراة واحدة على عكس المعمول به عادة بسبب تأخر انطلاق الموسم على خلفية الجائحة، سيعود في الحالي إلى النظام القديم بمباراتي ذهاب إياب.

ويلتقي ليفربول في نصف النهائي مع أرسنال، فيما يواجه كونتي فريقه السابق الجار اللدود تشلسي في الأخرى، خلال أول أسبوعين من يناير المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news