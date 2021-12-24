الامارات | محمد صلاح وإيطاليا بين أبرز المرشحين لجوائز «دبي غلوب سوكر»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وإيطاليا بين أبرز المرشحين لجوائز «دبي غلوب سوكر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم العالمية من مختلف القارات إلى دبي، الإثنين المقبل، لمتابعة الدورة السادسة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والنسخة الـ12 من جوائز «دبي غلوب سوكر»، اللتين يحتضنهما فندق أرماني في «برج خليفة» للسنة الثانية على التوالي والرابعة في عمر المؤتمر، والجائزة المرشح للقبها في فئة أفضل لاعب لعام 2021 عدد من النجوم، أبرزهم المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وإيطاليا عن أفضل منتخب في العالم.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي: «إن نجوم الكرة العالمية سيتواجدون في هذا الصرح العمراني والسياحي الذي يُعد أعلى بناء شيده الإنسان على مستوى العالم، إذ تقام في منطقة الاحتفالات فعاليات المؤتمر والحفل الذي ينظمه سنوياً مجلس دبي الرياضي بحضور كبار الشخصيات الرياضية في الدولة والعالم، وأشهر اللاعبين والمدربين من النجوم الذين تركوا بصماتهم، وحققوا إنجازات كبرى مع منتخباتهم وأنديتهم».

وأضاف: «مع انتهاء التصويت الذي شارك فيه المختصون وأكثر من خمسة ملايين مشجع من حول العالم، فقد بات الجميع يترقب هوية الفائزين الذين سيتم تكريمهم على منصة الحدث وبجوار برج خليفة».

وتابع: «فئة أفضل لاعب لعام 2021 تقدّمها كلٌّ من الفرنسيين كريم بنزيمة وكيليان مبابي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح، كما تتنافس تلك الأسماء للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لدى مشجّعي (تيك توك) لعام 2021».

وأشار إلى أن «فئة أفضل فريق لعام 2021 انحصرت بين الأهلي المصري، والهلال السعودي، وأتلتيكو مدريد الاسباني، وفلامينغو البرازيلي، ومانشستر سيتي وتشيلسي الانجليزيين».

وانحصرت المنافسة على أفضل منتخب وطني لعام 2021 بين «الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإيطاليا والمغرب».

وستكون هناك جائزة لأفضل هدّاف، وأفضل مدافع لعام 2021، إذ بلغ المرحلة الأخيرة من التصويت لاختيار الفائز كلٌّ من: ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول وسيزار أزبيليكويتا وأنطونيو روديغر من تشيلسي، ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني من يوفنتوس، وروبين دياز من مانشستر سيتي.

ودخل كلٌّ من تيبو كورتوا من ريال مدريد وجيانلويجي دوناروما من منتخب إيطاليا وإميليانو مارتينيز من الأرجنتين وإدوارد ميندي من تشيلسي ومانويل نوير من منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ، في صراع قوي للفوز بجائزة أفضل حارس للعام الجاري. أما أفضل مدرب لعام 2021 فقد انحصر التنافس بين ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، وهانسي فليك لإنجازه مع منتخب المانيا وبايرن ميونيخ، وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وروبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، وليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، وتوماس توخيل مدرب تشيلسي.

ويتنافس للفوز بجائزة أفضل مدير رياضي لعام 2021 كلٌّ من بييرو أوسيليو ولويس كامبوس وبيجيريستين موجيكا وروبرتو أولابي ومارك أوفرمارس.

• 5 ملايين مشجّع من حول العالم شاركوا في عملية التصويت.

• بنزيمة ومبابي وليفاندوفسكي وليونيل ميسي ورونالدو وصلاح يتنافسون على فئة أفضل لاعب.

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