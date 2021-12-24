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الامارات | بن هويدن يحتفي بدبلوم الإعلام الرياضي

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عيسى بن هويدن، بحصوله على شهادة الدبلوم في الإعلام الرياضي والاتصال بعد تخرجه في الدورة التي نظمها مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وبمشاركة عدد من الكوادر الوطنية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بهذه الشهادة، وهي خطوة في طريق أسعى من خلاله إلى تطوير الجوانب العلمية والإعلامية والثقافية، وترجمتها في الجانب الرياضي مستقبلاً».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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