الامارات | 31 قارباً تجدف نحو كأس آل مكتوم في قناة دبي المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن 31 قارباً تجدف نحو كأس آل مكتوم في قناة دبي المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار، اليوم، إلى قناة دبي المائية في منطقة الجداف، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية، التي تحتضن بداية من الساعة الثالثة والنصف أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً سباق (كأس آل مكتوم) الذي يحتفل هذا الموسم بنسخة اليوبيل الفضي وإكماله 25 عاماً.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات لإقامة السباق الكبير، الذي يعد مسك ختام فعاليات النادي في عام 2021، حيث يجمع الحدث اليوم ما يصل إلى 31 قارباً من أفضل القوارب المشاركة، التي تأهلت على ضوء نتائجها في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي شملت جولتين، حيث تم اختيار أفضل 20 قارباً للمشاركة في شوط (النخبة)، بينما يجمع الشوط الثاني (المفتوح) 11 قارباً لفرق المؤسسات الوطنية والأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان.

ويقام السباق في المسطح المائي الجميل في قناة دبي المائية بين أجمل الوجهات السياحية في المنطقة، حيث ستكون الانطلاقة بالقرب من الخليج التجاري نحو مدخل الخور في دبي فيستفال سيتي بالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية عند ممشي الجداف الجميل.

«النواخذة» المتوجون باللقب

أحمد النوبي سعيد (الباز) 1997-1998.

ناصر حسن الكأس (المايدي) 1998-1999 و1999-2000.

أحمد حسن عبدالله (الذهب) 2000-2001 و2001-2002 و2002-2003.

أحمد إبراهيم راشد الغملاسي (الذهب) 2003-2004 و2004-2005.

سيف خلف المطري (الياه) 2005-2006 و2006-2007 و2007-2008.

أحمد محمد إبراهيم المرعي (دبي) 2008-2009.

سالم عبيد الزحمي (وادي السيجي) 2009-2010.

ماجد عامر المعمري (شناص) 2010-2011 و2012-2013 و2014-2015 و2016-2017و2017-2018.

محمود حسن محمد (الذهب) 2011-2012.

حمد احمد محمد احمدوه (مزاحم) 2013-2014.

عابد محمد الحمادي (تكرير) 2015-2016.

جمعة يوسف مبارك (القرطاسي) 2018-2019.

حميد سالم البحري (عمان) 2019-2020.

أحمد ناصر البوسميط (البحرين) 2020-2021.

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