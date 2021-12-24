الامارات | 350 لاعباً يشاركون في بطولة الشارقة الدولية لسلة الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن 350 لاعباً يشاركون في بطولة الشارقة الدولية لسلة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب، التي ستقام في ملاعب خورفكان خلال الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر الجاري، بمشاركة 350 لاعباً من 23 فريقاً، بالتعاون مع أكاديمية جام الرياضية، يمثلون دول: الإمارات ومصر والأردن ولبنان والهند وصربيا وإسبانيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه المجلس في السوق المسقوف بمنطقة شرق في خورفكان، وحضره عدد من القيادات الرياضية، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي.

وأضاف أن «تنظيم البطولة يعد امتداداً طبيعياً لنهج المجلس الذي يستهدف تنظيم البطولات المحلية والدولية للمراحل السنية المختلفة في الشارقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي تقضي بكل ما من شأنه رفع المستوى والتمثيل الدولي المشرف».

بدوره، قال رئيس قسم الألعاب الجماعية في مجلس الشارقة الرياضي: «تقام مباريات البطولة على أربعة أيام في صالات أندية خورفكان الرياضي، وخورفكان للمعاقين، وجامعة الشارقة، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في خورفكان».

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