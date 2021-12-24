الامارات | البطولة التخصصية الثانية لألعاب القوى في ضيافة نادي الثقة

شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة التخصصية الثانية لألعاب القوى في ضيافة نادي الثقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد ألعاب القوى اليوم وغداً، البطولة التخصصية الثانية لألعاب القوى، للمسافات المتوسطة والطويلة، بنادي الثقة للمعاقين في الشارقة، لمختلف الفئات العمرية وللجنسين. وتشمل مسابقات اليوم 1000 متر شباب وبنين، و1500 متر ناشئين و1500 متر شباب، و1500 متر رجال، و10000 متر (شباب – رجال)، بينما تشهد مسابقات رمي الرمح – أشبال للدور النهائي، وإطاحة المطرقة لفئات الأشبال والناشئين والشباب والرجال في نادي النصر، إلى جانب مسابقات رمي الرمح لفئات الناشئين والشباب والرجال، وهذا بجانب المسابقات المخصصة ليوم السبت، وتشكل سباق 600 متر للأشبال بنين و800 متر للناشئين والشباب والرجال، ثم 3000 متر للناشئين و5000 متر للرجال والشباب، ورمي الرمح (الدور النهائي)، ودفع الجلة وقذف القرص لمختلف الفئات.

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