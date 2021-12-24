الامارات | الفجيرة والجزيرة الحمراء يدشنان الجولة الـ 12 لـ «دوري الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة والجزيرة الحمراء يدشنان الجولة الـ 12 لـ «دوري الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح الجزيرة الحمراء والفجيرة الساعة 4:45 مساء اليوم، منافسات الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى التي ستقام مبارياتها في ثلاثة أيام متتالية، كما يلعب في التوقيت نفسه مسافي مع مصفوت، و«غلف إف سي» مع الذيد. ويلتقي غداً دبا الحصن مع الحمرية و«سيتي» مع دبا الفجيرة، بينما تستكمل الجولة بعد غد بمواجهتين تجمع العربي مع التعاون، وحتا مع الرمس.

وتبرز إلى الواجهة مواجهة صاحب المركز الرابع دبا الحصن 23 نقطة مع الثالث الحمرية 25، حيث سيقود فوز أصحاب الأرض للتقدم نحو المركز الثالث بينما سترسخ المركز الثالث لفريق الحمرية في حال فوزه بانتظار نتائج باقي المباريات. وقال مشرف دبا الحصن محمد سرور، إن «البقاء في المنافسة يتطلب من لاعبيه تحقيق أعلى رصيد من النقاط في المباريات الأربع المقبلة، والتي سيكون أبرزها بملعبه».

وتابع لـ«الإمارات اليوم»: تنتظرنا أربع مباريات مهمة، اثنتان منها أمام منافسين مباشرين، هما الحمرية ودبا الفجيرة، ونتطلع إلى استثمار الاستقرار الفني الذي يشهده الفريق والتصاعد في الأداء لنيل النقاط المطلوبة.

ترتيب الدوري

1- العربي (28 نقطة).

2- دبا الفجيرة (27).

3- الحمرية (25).

4- دبا الحصن (23).

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