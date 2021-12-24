الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقب

أطلق جمهور النادي العربي على فريقه خلال مشاركته في كأس رئيس الدولة لقب «الموج الأزرق»، كإضافة جديدة لألقاب الأندية في الدولة.

مدرب

انقسمت آراء عدد من جمهور نادٍ يلعب في دوري المحترفين بخصوص الاستغناء عن المدرب بسبب النتائج، حيث يؤيد منهم استمراره لتطور أداء الفريق، ويطلبون منحه فرصة، خصوصاً أن فترة الانتقالات الشتوية قادمة، ويرى آخرون وجود حاجة لتغييره واستثمار الوقت قبل فوات الأوان.

إيثار

طالب مدرب فريق في دوري الصالات بأن يحظى مدربو حراس المرمى واللياقة البدنية بالمقابلات الإعلامية أكثر من المدربين الأساسيين، واصفاً دورهم بالمهم جداً، وأن تعزيز الثقة بهم سيسهم في نقلة نوعية في المردود العام.

تغيير

استغرب إداري في أحد أندية الدوري التغيير الذي طرأ على عضو مجلس إدارة سابق في النادي نفسه، بعدما بدأ العضو في الكشف عن تفاصيل خاصة بالنادي في محادثات له في أحد جروبات «واتس أب»، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل كانت تعد من الأسرار التي لا يكشف عنها مجلس الإدارة.

أسهم

بدأت أسهم اللاعب الأجنبي الكبير بأحد أندية دوري المحترفين ترتفع من جديد بعدما كان في السابق من أبرز المرشحين لمغادرة الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

تعهد

تعهد رئيس لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية بالتعاون مع وسائل الإعلام وانتهاج أسلوب الشفافية في التعامل، لأن ذلك يصب في المصلحة العامة بدلاً من التكتيم والتعتيم.

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