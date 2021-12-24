شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء يخشى ثأر «الكأس» من أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على وقع خسارة فريق أبها الكروي الأول برباعية نظيفة من مضيفه الفيحاء في دور ثمن النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يسعى الفريق الأبهاوي الذي يكرر المواجهة في ظرف أسبوع على نفس الملعب بمدينة المجمعة الرياضية في إطار الجولة الـ13 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لنفض غبار الخسارة الثقيلة والمفاجئة في إعادة هيبة الفريق، واعتبار تلك الخسارة عابرة من ضمن أوراق النسيان رغم من قوة وجسارة منافسة الفيحاء الذي قدم مستويات مميزة في الجولات الـ13 الماضية، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة حضوره الفني بقيادة مديره الفني مدربه الصربي فوك رازوفيتش وتحقيق الانتصار السادس له وتسجيل النقطة الـ22 والبحث عن أكبر قدر من النقاط (عل وعسى) أن تضعه ضمن الفرق المؤهلة لحجز مقعد آسيوي لأول مرة في تاريخه كنظيره الفيصلي.

ويضم البرتغالي بين صفوفه لاعبين قادرين على تحقيق ذلك بوجود العائد لمستواه رامون لوبيز وصامويل إسو وأمادو موتاري والحارس المبدع الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي زرع الاطمئنان لأبناء المجمعة. وأسهم في اقتناص التعادل في آخر مواجهة دورية أمام الهلال فيما يطمح فريق أبها إلى أن يرسم لاعبوه صورة مغايرة لآخر لقاء جمعهما؛ ولذا فإن مديره الفني السلوفاكي مارتن سيفيلا سعى في الأيام الماضية إلى تحسين وتعديل أخطاء الفريق التي وقعت بصورة مفاجئة وجعلت فريقه ينهار بصورة لم تكن متوقعة.

ويعتمد الفريق على قائده سعد بقير وصالح العمري وميتشيل تي فريدي، متأملا في أن يعود إلى ذكريات آخر مواجهة دورية خاضها قبل فترة التوقف الماضية بعد تعادله مع الهلال، ويكسب المواجهة ويحسن مركزه في الدوري بالتحرر من النقطة الـ 14 ورفعها إلى 17 نقطة، ورد اعتباره من الخسارة الأليمة الماضية من مضيفه.