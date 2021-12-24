الفيحاء يخشى ثأر «الكأس» من أبها

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ويضم البرتغالي بين صفوفه لاعبين قادرين على تحقيق ذلك بوجود العائد لمستواه رامون لوبيز وصامويل إسو وأمادو موتاري والحارس المبدع الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي زرع الاطمئنان لأبناء المجمعة. وأسهم في اقتناص التعادل في آخر مواجهة دورية أمام الهلال فيما يطمح فريق أبها إلى أن يرسم لاعبوه صورة مغايرة لآخر لقاء جمعهما؛ ولذا فإن مديره الفني السلوفاكي مارتن سيفيلا سعى في الأيام الماضية إلى تحسين وتعديل أخطاء الفريق التي وقعت بصورة مفاجئة وجعلت فريقه ينهار بصورة لم تكن متوقعة.
ويعتمد الفريق على قائده سعد بقير وصالح العمري وميتشيل تي فريدي، متأملا في أن يعود إلى ذكريات آخر مواجهة دورية خاضها قبل فترة التوقف الماضية بعد تعادله مع الهلال، ويكسب المواجهة ويحسن مركزه في الدوري بالتحرر من النقطة الـ 14 ورفعها إلى 17 نقطة، ورد اعتباره من الخسارة الأليمة الماضية من مضيفه.
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