الهلال بثقله يواجه الفتح للتخلص من كابوس النصر

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ويطمح الهلال إلى إرضاء جماهيره بالفوز على الفتح صاحب المرتبة الـ12 بـ 13 نقطة مع بقاء لقاء وحيد مؤجل، حيث يسعى الهلال إلى كسب اللقاء في محاولة لتحقيق صدارة الدوري التي يتربع على عرشها الفريق الاتحادي بـ 25 نقطة.
وتقف المصلحة الفنية للهلال كونه صاحب الأرض وبدعم جماهيري كبير بالرغم من برودة الأجواء التي تشهدها العاصمة الرياض في هذه الآونة بعد أن نجح في الوصول إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ويمتلك الفريق الأزرق بقيادة البرتغالي جارديم أوراقا مربحة يصعب إيقافها بوجود موسى ماريغا، وسط هبوط مستوى الفرنسي بافمنتيبي قوميز، إلى جانب مشاركة سالم الدوسري بعد تعافيه من الإصابة، وكذا الكولمبي أندرية كارليو ومحمد البريك الذي أنهى الحجر المؤسسي بعد تعافيه من إصابة فيروس كورونا الذي تعرض له للمرة الثانية ولن يفرط الفريق في المواجهة أمام الفتح.
في المقابل سجل الفتح حضورا مشرفا أمام الاتحاد في دور ثمن النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن خسر من فريق الاتحاد في الوقت بدل الضائع بـ (2 /3) إذ أظهر الفريق قوة ومقدرة في إحراج الهلال (المتوقع) حين ينازله، فالفريق خرج متعادلا بخماسية أمام ضمك ويحاول الاقتراب من مراكز الدفء قبيل انطلاقة الدور الثاني من منافسات الدوري، حيث يملك عناصر مؤثرة في خارطة الفريق كريستيان كويفا ومراد باتنا وسفيان بن دبكة والمهاجم فراس البريكان والحارس المتطور ماكسيم كوفال.
ومن المتوقع أن يعمد المدير الفني للفريق البلجيكي يانيك فيرير إلى عدم الاستعجال في النتجية وربما يعد إلى إغلاق مناطقة الدفاعية تحشيا للقوة الهلالية الهجومية المدعومة بوسط (ناري) وسيعمد باللعب على الفراغات الهلالية وتضيق الخناق في ألعاب وسطه.
قبل المواجهة:
- آخر مواجهة دورية بين الفريقين انتهت لمصلحة الهلال بـ5/2 الموسم الماضي في الجولة الـ21.
- التقى الهلال والفتح في 29 مباراة في مختلف المسابقات المحلية.
- فاز الهلال في 22 مباراة فيما فاز الفتح في4 مباريات وحسم التعادل 3 مواجهات.
- يعتبر لقاء غد هو رقم 23 في تاريخ الفريقين في بطولة الدوري السعودي.
- أكبر فوز حققه الهلال على الفتح بنتيجة 5 – 0 في بطولة دوري زين السعودي للمحترفين.
- أكبر فوز حققه الفتح على الفريق الأزرق بنتيجة 3 – 0 في دوري الأمير محمد بن سلمان.
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