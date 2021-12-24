الرياض تستضيف مؤتمر الأمناء العامين بالاتحادات الآسيوية

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وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها المؤتمر خارج العاصمة الماليزية كوالالمبور -مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم- والذي يشهد مشاركة عدد من أفضل الخبراء بكرة القدم في آسيا والعالم.
من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم أن استضافة المملكة لمؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات المحلية والإقليمية 2022 يعكس المكانة التي وصلت لها المملكة على مستوى احتضان أكبر المناسبات الرياضية في السنوات الأخيرة.
وثمن القاسم الاهتمام الكبير من القيادة بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، والذي كان من ثمراته استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى.
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