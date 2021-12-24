مجموعة بن شيهون راعيا رسميا لنادي الدرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع رئيس مجلس إدارة نادي الدرعية الدكتور خالد الحبشان والرئيس التنفيذي لشركة بن شيهون التجارية في المملكة فؤاد بن شيهون عقد رعاية الشركة للفريق الأول لكرة القدم لمدة خمسة مواسم؛ والذي بموجبه سوف يتم وضع شعار الشركة على قمصان الفريق الأول في منطقة الظهر والكتف والشورت للعلامات التجارية الثلاث الخاصة بمجموعة بن شيهون. وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الدرعية أن رعاية مجموعة بن شيهون للنادي تعكس التكامل المنشود بين النشاط الرياضي والقطاع الخاص بما يخدم المجتمع، مبينا أن الرعاية تتضمن العديد من الجوانب التي ستنعكس على نادي الدرعية الطامح ليكون له موقع مميز في خارطة الرياضة السعودية ليس فقط على مستوى كرة القدم، بل في كافة الألعاب.



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