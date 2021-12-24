شكرا لقرائتكم خبر حدة المنافسة بين الأندية الكبار تعجل برحيل 12 لاعبا في الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط محاولات لإيجاد لاعبين مميزين، تستعد الأندية المشاركة في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتي تنطلق بتاريخ 2 يناير القادم لتعزيز صفوفها بانتدابات عدة لاعبين بدلا ممن تنوي الاستغناء عنهم لتقوية فرقها لمواصلة المنافسة على بطولات الموسم.

وتنقسم اهتمامات الفرق خلال هذه الفترة، بين صفقات مباشرة وأخرى تتعلق باتفاق مبدئي مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يناير المقبل، حيث يملكون حق التفاوض مع الأندية الأخرى، خلال الستة أشهر الأخيرة لهم مع فرقهم الحالية.

وقد بدأ متصدر الدوري الاتحاد شتويته مبكرا بصفقة مدوية بعد إعلانه الخميس 16 ديسمبر التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والذي أعلن النصر فسخ العقد معه في وقت سابق ليكون حمدالله صفقة العميد الأولى.

بينما يبحث بطل دوري أبطال آسيا الهلال لتغيير عدد من أجانبه استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث ينوي الاستغناء عن الأرجنتيني لوسيانو فييتو ومن المحتمل أيضا استبدال الأجنبيين الآخرين جوستافو كويلار وبافيتمبي قوميز.

فيما يسعى الشباب وصيف الترتيب لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى التعاقد مع أجنبيين خلال فترة الانتقالات الشتوية بدلا من سيباستياو كوتو جونيور والفريد ندياي لمواصلة المنافسة على لقبي الدوري وكأس الملك.

من جهته يأمل النصر باستغلال الشتوية بالتعاقد مع لاعبين أجانب يقدمون الإضافة الفنية الكبيرة، حيث يكون الاسم الأول بديلا عن المغربي حمدالله فيما تتجه الإدارة للاستغناء عن الأوزبكي ماشاريبوف واستبداله بلاعب أفضل.

وعلى الساحل الغربي تعتزم إدارة الأهلي إبرام عدة صفقات أجنبية لتعزيز صفوف الفريق بدلا عن البرازيلي باولينهو جونيور الذي فسخت إدارة النادي عقده في وقت سابق كما تنوي تغيير عدد من اللاعبين الأجانب.

لاعبون متوقع مغادرتهم خلال الفترة الشتوية:

الاتحاد:







برونو هنريكي.



يوسف نياكاتي.



الهلال:





جوستافو كويلار.



بافيتمبي قوميز.



لوسيانو فييتو.



النصر:





جلال الدين ماشاريبوف.



عبدالرزاق حمدالله (تم فسخ العقد معه).



الشباب:





سيباستياو كوتو جونيور.



الفريد ندياي.



الأهلي: