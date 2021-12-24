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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 12 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى، و3 ملايين جنيه تنعش خزينة الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى الثامن فى تاريخه.

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها 30 ديسمبر من الشهر الجاري في الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز، لأجل غير مسمى، على أن يتم الإعلان عن موعد المباراة في موعد لاحق.

3 ملايين جنيه تنعش خزينة الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى الثامن فى تاريخه

ينتظر النادى الأهلى انتعاش خزينته بـ200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربى، التي جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الإفريقى، التى تقام فى دولة قطر.

بن شرقى مصدوم عقب استبعاده من قائمة المنتخب المغربى

حالة من الصدمة سيطرت على المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الزمالك، عقب استبعاده من قائمة منتخب بلاده المشاركة في أمم افريقيا المقبلة والمقرر لها 9 يناير فى الكاميرون.

الأهلى يفقد جهود السولية أمام فيوتشر وغموض حول لحاقه بموقعة بيراميدز

يفقد فريق الأهلى جهود لاعب الوسط عمرو السولية، بعد تعرض اللاعب للإصابة بشد في عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربى أمس الأربعاء.

اتجاه لإقامة نهائى كأس الرابطة فى يونيو بسبب مونديال الأندية

تدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة نهائى كأس الرابطة فى شهر يونيو المقبل بدلا من فبراير بسبب مشاركة النادى الأهلى فى مونديال الأندية وتعارض المواعيد مع بطولة امم افريقيا بالكاميرون 2022.

موسيمانى يدرس تطبيق سياسة التدوير بالأهلى خشية من الإصابات

يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تطبيق سياسة التدوير بين لاعبي الفريق الأحمر، وإجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر من مباراة للأخرى من أجل إراحة بعض اللاعبين الأساسيين ومنح الفرصة للمجتهدين من اللاعبين البدلاء، من أجل تجهيز كل اللاعبين ومنح قسط من الراحة للمجموعة الأساسية بسبب ضغط المباريات وخشية من تعرضهم للإجهاد العضلي.

طارق حامد يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك استعداداً لغزل المحلة

شارك طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وكان اللاعب حصل على راحة من تدريب أمس بقرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خاصة وأنه سيغيب عن مباراة غزل المحلة المقبلة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.