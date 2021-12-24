شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة مؤمن زكريا تكذب شائعة وفاته وتؤكد: ينتظر تأشيرة انجلترا لاستكمال العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا، على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عن وفاة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، وقال ريهام الشيمي عبر برنامج "ملعب أون تايم": الناس كلها بتتصل بمؤمن وكثير من الصحفيين تحدثوا معه وهو بخير ولا أعلم لماذا يتم نشر هذه الأخبار، كان سعيد جداً بالأمس عندما جاءت جماهير الأهلي إلى المنزل بعد بطولة السوبر وقاموا بتحيته وخرج إليهم.

أضافت: مؤمن بخير ولكن هذه ليست أول مرة ينزل فيها خبر مثل هذا لماذا لا يراعون نفسيته، والكثيرين تحدثوا معه في التليفون من أهله والجماهير.

واصلت: كان من المفترض أن يسافر إلى انجلترا لكن الفيزا لم يتم استخراجها حتى الآن لعرض حالته على طبيب هناك قدمنا على الفيزا منذ شهر ونصف، ودكتور العلاج الطبيعي والتغذية يتابعان حالته لكنه لا يذهب إلى الجيم في الفترة الأخيرة.

واختتمت: الحالة جيدة والطبيب الانجليزي طمأنه بوجود علاج وطلب منه التواجد في أسرع وقت، ومحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وحسام غالي يتواصلون مع مؤمن باستمرار وهذا يرفع معنوياته.