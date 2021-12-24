شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: السولية خارج لقاء نيجيريا فى أمم أفريقيا وموقفه أمام غينيا "غامض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل إصابة عمرو السولية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد غيابه عن مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي أمس ، الأربعاء، ، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": عمرو السولية كان يعاني من الإجهاد بعد البطولة العربية، والإصابة ليس لها علاقة بالاجهاد وبعد انتهاء عملية الاحماء كان بينط على رجله والسمانة طرقعت، ولذلك بعد الكشف قام الجهاز الفني بالدفع بياسر إبراهيم واستدعاء رامي ربيعة من المدرجات

أضاف: فترة علاج السولية تحتاج إلى 3 أسابيع أو شهر، وفي حالة ضمه لأمم أفريقيا سيغيب عن المباراة الأولى وقد يلعب المباراة الثانية، وهذا صعب لأن المدرب يبحث عن لاعب جاهز.

واصل: وجب وجود طارق حامد في القائمة، ولكن عندما سألت علمت أنه من غير الممكن إضافة طارق حامد إلى القائمة التي تم إعلانها، ولكن إذا كان هناك إمكانية من خلال اللوائح فعلى الجهاز الفني ألا يتردد في ضم طارق حامد، والقائمة النهائية ستكون 28 لاعب.

وتعرض السولية للإصابة بشد في عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي الذي توّج به الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على الرجاء المغربى بنتيجة 6 / 5 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.