شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يصل القاهرة بعد ختام مشاركته فى دورة السعودية الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة اليد للرجال إلى القاهرة، مساء الخميس، بعد ختام مشاركة المنتخب في دورة السعودية الدولية الودية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والمغرب والبحرين، وترأس البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

فاز منتخب مصر في مبارياته الثلاث بالدورة الودية، على البحرين بنتيجة 30-29، وعلى المغرب بنتيجة 40-28، وعلى السعودية بنتيجة 31-17.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة، قبل استئناف التدريبات بالمركز الأولمبي بالمعادي، استعدادا للسفر إلى قطر الإثنين المقبل للمشاركة في دورة ودية أخرى، ستكون بمشاركة اللاعبين المحترفين.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد اختار 19 لاعبا شاركوا في الدورة الدولية الودية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وضمت القائمة:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد

الجناح الأيمن:

أكرم يسري - عمر خالد كاستلو

الظهير الأيمن:

أحمد الأحمر - محسن رمضان - حازم ممدوح

صانع ألعاب:

سيف الدرع - مصطفى خليل

الظهير الأيسر:

يحيى الدرع - حسن قداح - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر:

أحمد مؤمن – أحمد هشام سيسا

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطني بداية من بعد غد السبت ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، استعدادا للسفر إلى قطر الإثنين المقبل.

ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، إلا أن الاتحاد المصري لكرة اليد قرر استكمال معسكر المنتخب حتى نهاية المشاركة في بطولة الدوري الذهبي في فرنسا.