أنا بخير .. مؤمن زكريا ينفي شائعة وفاته

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر بالأهلي أن مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق في منزله ولا صحة لما يتم تداوله عن وفاته.

وقال المصدر إن حالة اللاعب السابق مستقره وهو بخير ولا صحة لما يتردد عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف:" يجب على من يردد تلك الشائعات أن يراعي أسرته وأهله ومشاعرهم فيما يتناوله".

وأوضح:" الأهلي حريص على التواصل مع اللاعب ويتابع حالته ولا يتأخر نهائيا عن دعمه ومحمود الخطيب رئيس النادي طلب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تنفيذ كل شئ يريده اللاعب".

أنا بخير

وعلق مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، على شائعة وفاته التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زكريا في تصريحات خاصة لـ"ليلا كورة"، إنه بخير ولا صحة تمامًا للشائعة التي انتشرت مساء اليوم بوفاته.