شكرا لقرائتكم خبر عن جالساً على عرش البطولات.. موسيمانى يتباهى ببطولاته مع النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على التباهي ببطولاته مع المارد الأحمر، على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة فوتوشوب منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، يظهر فيها وهو يجلس على عرش ملكي وبجواره البطولات التي حققها مع الأحمر خلال مشواره التدريبي والتي كان اخرها بطولة السوبر الأفريقي التي اقتنصها أمس من نادي الرجاء المغربي في المباراة التي انتهت بركلات الترجيح.



بوست موسيمانى

ونجح موسيمانى في الفوز باللقب مرتين من قبل، حيث توج باللقب الأول مع فريقه السابق صنداونز عندما واجه فريق مازيمبي الكونغولي عام 2017 وتغلب عليه بهدف دون رد، واللقب الثانى مع الأهلى الموسم الماضى وقاد الأهلي أمام فريق نهضة بركان المغربي وتغلب عليه 2-1 وحصد اللقب الثاني له بالبطولة.

ويعد موسيمانى ثانى مدرب يحقق لقب السوبر للموسم الثانى على التوالى، بعد البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق الذى حقق لقبين متتاليين مع النادى الأهلى.

أبرزت الصحف الجنوب إفريقية تحقيق النادي الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء وانتهت بضربات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتحت عنوان "بيتسو يقود الأهلي إلى لقب كأس السوبر" تحدث موقع " kickoff" عن تتويج النادي الأهلي باللقب مؤكداً أن المارد الأحمر عانى من بداية مهتزة في بداية اللقاء.

وأوضح الموقع، أن بيتسو موسيماني استطاع الفوز بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حقق ثنائية مع الأهلي وواحد من صن داونز.

وشدد التقرير، أن موسيماني خاض المباراة بنفس تشكيل سموحة في الدوري المصري عدا تغيير واحد فقط بالدفع بالنجم على معلول.

وتحت عنوان "بيرسي تاو يساعد الأهلي في التتويج بكأس السوبر الإفريقي بقيادة موسيماني" تحدث موقع " news24" عن المباراة قائلاً إن الثنائي طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق لعبا دوراً رئيسياً في الفوز على الرجاء المغربي.­