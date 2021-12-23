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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الخميس 23 / 12 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى، و 3 ملايين جنيه تنعش خزينة الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى الثامن فى تاريخه.

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها 30 ديسمبر من الشهر الجاري في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى، على أن يتم الإعلان عن موعد المباراة في موعد لاحق.

3 ملايين جنيه تنعش خزينة الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى الثامن فى تاريخه

ينتظر النادى الأهلي انتعاش خزينته بـ200 ألف دولار بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربى، التي جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الإفريقي، التي تقام في دولة قطر.

الأهلى يفقد جهود السولية أمام فيوتشر وغموض حول لحاقه بموقعة بيراميدز

يفقد فريق الأهلى جهود لاعب الوسط عمرو السولية، بعد تعرض اللاعب للإصابة بشد في عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربى أمس الأربعاء.

موسيمانى يدرس تطبيق سياسة التدوير بالأهلى خشية من الإصابات

يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تطبيق سياسة التدوير بين لاعبي الفريق الأحمر، وإجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر من مباراة للأخرى من أجل إراحة بعض اللاعبين الأساسيين ومنح الفرصة للمجتهدين من اللاعبين البدلاء، من أجل تجهيز كل اللاعبين ومنح قسط من الراحة للمجموعة الأساسية بسبب ضغط المباريات وخشية من تعرضهم للإجهاد العضلي.

الأهلى يعلن تجديد عقد معلول خلال ساعات