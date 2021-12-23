الارشيف / اخبار الرياضه

الإسماعيلى يواصل الاستعداد لـ فيوتشر وجلسة خاصة مع اللاعبين.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل الاستعداد لـ فيوتشر وجلسة خاصة مع اللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، استعدادا للقاء فيوتشر في ثامن جولات مسابقة الدوري الممتاز،  والمقرر لها الأربعاء القادم باستاد الإسماعيلية.

 

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة سموحة أمس الأول تدريبات خفيفة، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة مدرب الأحمال، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين تخللها تدريبات على الاستحواذ على الكرة والتحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

 

وأقيمت تقسيمة في وسط الملعب تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة ، وعقدت اللجنة الفنية للإسماعيلى التى يترأسها حماده المصري وتضم فى عضويتها كل محمود حسن وأشرف خضر اجتماعا مع لاعبى الفريق بشكل جماعى خلال المران.

 

كما عقدت اللجنة الفنية اجتماعات بشكل منفرد مع مجموعة لاعبين ، فضلا عن عقد الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى “خوان براون” اجتماعا مع اللاعبين قبل إنطلاق المران.

 

استهدفت تلك الاجتماعات الشد من أزر اللاعبين والتأكيد على الثقة فى قدراتهم نحو الخروج من كبوة تراجع النتائج والعودة للمسار الصحيح وإسعاد الجماهير التى تزحف خلف الفريق فى كل مكان والمتعطشة لحصد الانتصارات.

 

من جانبه،  أكد حماده المصري أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام سموحة إلا أن غياب التوفيق والتركيز خلال اللحظات الأخيرة ساهم فى خروجه مهزوما ، وأضاف :”الفترة الحالية تحتاج لمجهود مضاعف من هؤلاء اللاعبين الذين يتمتعوا بقدرات فنية كبيرة من أجل تخطى تلك المرحلة الصعبة” ، وأكمل :”كرة القدم لا تعترف إلا بالمجتهد والمقاتل فى الملعب وهو ما سنعمل عليه فى قادم المباريات”.

 

c273f85c-ad7d-45f3-825f-77a40cf93ea2

 

 

 

 

 

 

 

07270825-d29d-4f33-9f36-79a0b29d792b

 

 

 

 

 

 

6dfbb4e9-812e-43ea-8ce1-ac3c33c2bcc3

 

 

 

 

 

 

f1930880-4932-42ca-95c0-d809f5037373

 

 

 

 

 

 

4cbfcd6c-cd6a-4e32-bb1d-844517126e97

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2021-12-23 at 10.24.22 PM (2)

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2021-12-23 at 10.24.22 PM (1)

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2021-12-23 at 10.24.22 PM

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2021-12-23 at 10.24.21 PM (1)

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2021-12-23 at 10.24.21 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2021-12-23 at 10.24.20 PM

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا