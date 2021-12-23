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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل الاستعداد لـ فيوتشر وجلسة خاصة مع اللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة سموحة أمس الأول تدريبات خفيفة، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة مدرب الأحمال، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين تخللها تدريبات على الاستحواذ على الكرة والتحول من الحالة الدفاعية للهجومية.
وأقيمت تقسيمة في وسط الملعب تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة ، وعقدت اللجنة الفنية للإسماعيلى التى يترأسها حماده المصري وتضم فى عضويتها كل محمود حسن وأشرف خضر اجتماعا مع لاعبى الفريق بشكل جماعى خلال المران.
كما عقدت اللجنة الفنية اجتماعات بشكل منفرد مع مجموعة لاعبين ، فضلا عن عقد الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى “خوان براون” اجتماعا مع اللاعبين قبل إنطلاق المران.
استهدفت تلك الاجتماعات الشد من أزر اللاعبين والتأكيد على الثقة فى قدراتهم نحو الخروج من كبوة تراجع النتائج والعودة للمسار الصحيح وإسعاد الجماهير التى تزحف خلف الفريق فى كل مكان والمتعطشة لحصد الانتصارات.
من جانبه، أكد حماده المصري أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام سموحة إلا أن غياب التوفيق والتركيز خلال اللحظات الأخيرة ساهم فى خروجه مهزوما ، وأضاف :”الفترة الحالية تحتاج لمجهود مضاعف من هؤلاء اللاعبين الذين يتمتعوا بقدرات فنية كبيرة من أجل تخطى تلك المرحلة الصعبة” ، وأكمل :”كرة القدم لا تعترف إلا بالمجتهد والمقاتل فى الملعب وهو ما سنعمل عليه فى قادم المباريات”.