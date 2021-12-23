شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل الاستعداد لـ فيوتشر وجلسة خاصة مع اللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، استعدادا للقاء فيوتشر في ثامن جولات مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الأربعاء القادم باستاد الإسماعيلية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة سموحة أمس الأول تدريبات خفيفة، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة مدرب الأحمال، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين تخللها تدريبات على الاستحواذ على الكرة والتحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

وأقيمت تقسيمة في وسط الملعب تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة ، وعقدت اللجنة الفنية للإسماعيلى التى يترأسها حماده المصري وتضم فى عضويتها كل محمود حسن وأشرف خضر اجتماعا مع لاعبى الفريق بشكل جماعى خلال المران.