شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يرد على شائعة وفاته بصورة فى "الجيم" ويطلب من الجمهور الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مؤمن زكريا نجم الأهلى السابق على شائعة وفاته التى تداولها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر صورة عبر حسابه الشخصى "فيس بوك" خلال تواجده فى الجيم.

وتداول بعض روّاد السويشيال ميديا أنباء غير صحيحة حول وفاة مؤمن زكريا فما كان من الأخير إلا أن نشر صورة له في صالة الجيم يؤدي تدريبات يحاول من خلالها تجاوز المحنة المرضية التى يمر بها منذ فترة ، وطلب زكريا من جمهوره الدعاء له.

وكان مؤمن زكريا قد استخرج تأشيرة إنجلترا تمهيداً للسفر لاستكمال علاجه في لندن، بعد تلقيه توصية بوجود أحد الأطباء الكبار في العالم المعنيين بحالته هناك.