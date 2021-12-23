شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يغازل مشجعى الأهلى: أعدنا كأس السوبر الأفريقى إلى الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على مشجع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "أعدنا كأس السوبر الأفريقي الثانى إلى الوطن".

حقق الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، لقب السوبر الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوز الأهلى على الرجاء بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في قطر.

ونجح موسيمانى في الفوز باللقب مرتين من قبل، حيث توج باللقب الأول مع فريقه السابق صنداونز عندما واجه فريق مازيمبي الكونغولي عام 2017 وتغلب عليه بهدف دون رد، واللقب الثانى مع الأهلى الموسم الماضى وقاد الأهلي أمام فريق نهضة بركان المغربي وتغلب عليه 2-1 وحصد اللقب الثاني له بالبطولة.

ويعد موسيمانى ثانى مدرب يحقق لقب السوبر للموسم الثانى على التوالى، بعد البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق الذى حقق لقبين متتاليين مع النادى الأهلى.

أبرزت الصحف الجنوب إفريقية تحقيق النادي الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء وانتهت بضربات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتحت عنوان "بيتسو يقود الأهلي إلى لقب كأس السوبر" تحدث موقع " kickoff" عن تتويج النادي الأهلي باللقب مؤكداً أن المارد الأحمر عانى من بداية مهتزة في بداية اللقاء.

وأوضح الموقع، أن بيتسو موسيماني استطاع الفوز بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حقق ثنائية مع الأهلي وواحد من صن داونز.

وشدد التقرير، أن موسيماني خاض المباراة بنفس تشكيل سموحة في الدوري المصري عدا تغيير واحد فقط بالدفع بالنجم على معلول.

وتحت عنوان "بيرسي تاو يساعد الأهلي في التتويج بكأس السوبر الإفريقي بقيادة موسيماني" تحدث موقع " news24" عن المباراة قائلاً إن الثنائي طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق لعبا دوراً رئيسياً في الفوز على الرجاء المغربي.­