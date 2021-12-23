شكرا لقرائتكم خبر عن كأس السوبر الإفريقي في دولاب بطولات الأهلي.. جلسة تصوير خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيس بوك، صوراً من جلسة خاصة لكأس البطولة القارية رقم 24 في تاريخ القلعة الحمراء، وهي كأس السوبر الإفريقي، التي توج بها الفريق الأحمر أمس.