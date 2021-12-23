شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يضم 21 لاعباً لقائمة إيسترن كومباني لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها غدا الجمعة في الخامسة والنصف مساء بستاد "بتروسبورت"، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .
وجاءت القائمة على النحو التالي :
حراسة المرمى
أحمد محمد (بوسكا)
عمرو حسام عبد الواحد
خط الدفاع
أحمد ثابت (داهش)-عاصم سعيد - خالد مصطفى- كمال أبو الفتوح - أسامة العزب - محمد علي ( أبو سريع) - صابر الشيمي
خط الوسط
أحمد ابو بكر (موكشا)-الحسيني طه-كريم خميس- بنچامين - محمد ناصر (مودي) -يوسف مجدي عبد الغني
الهجوم
محمد حسن - صلاح عاشور -أحمد إسماعيل (تمساح)-عرفه السيد-محمد عصام الدين - محمد عماد الفيل