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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 23 / 12 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، صدمة أشرف بن شرقى عقب استبعاده من قائمة المنتخب المغربى، وزيزو يرفض تعديل عقده ويتمسك بالاحتراف نهاية الموسم.

بن شرقى مصدوم عقب استبعاده من قائمة المنتخب المغربى

حالة من الصدمة سيطرت على المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الزمالك، عقب استبعاده من قائمة منتخب بلاده المشاركة في أمم افريقيا المقبلة والمقرر لها 9 يناير فى الكاميرون.

طارق حامد يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك استعداداً لغزل المحلة

شارك طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وكان اللاعب حصل على راحة من تدريب أمس بقرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خاصة وأنه سيغيب عن مباراة غزل المحلة المقبلة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

زيزو يرفض تعديل عقده ويتمسك بالاحتراف نهاية الموسم