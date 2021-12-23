شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مدة غياب عمرو السولية عن الأهلي بعد الإصابة في السوبر الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر خطر الغياب عن الملاعب فترة تتراوح بين عشرة أيام إلى أسبوعين، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي أمس، الأربعاء.

وحسب الفحوصات الأولية فإن السولية سيغيب عن تدريبات الأهلي قرابة الأسبوعين وإن كان ذلك سيتحدد خلال الساعات المقبلة.

وتعرض السولية للإصابة بشد في عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي الذي توّج به الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على الرجاء المغربى بنتيجة 6 / 5 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويغيب السولية عن مباراة الأهلي وفيوتشر الأحد المقبل في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز ، فيما تم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها 30 ديسمبر الجاري.