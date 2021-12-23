شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 12 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 12 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى، و3 ملايين جنيه تنعش خزينة الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى الثامن فى تاريخه.

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى

3 ملايين جنيه تنعش خزينة الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى الثامن فى تاريخه

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