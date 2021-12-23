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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 12 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 12 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى، و3 ملايين جنيه تنعش خزينة الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى الثامن فى تاريخه.

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى

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3 ملايين جنيه تنعش خزينة الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى الثامن فى تاريخه

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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