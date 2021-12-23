شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتلقى خطابا لاستدعاء أطهر الطاهر لمنتخب السودان ببطولة الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي سموحة اليوم الخميس، خطاباً رسمياً من الاتحاد السوداني لكرة القدم يطلب فيه ضم اللاعب أطهر الطاهر المحترف بصفوف الفريق للمنتخب السوداني الذى يستعد للمشاركة في نهائيات أمم افريقيا، والمقرر إقامتها يناير المقبل، وتستضيفها دولة الكاميرون.

وأعلن الاتحاد السوداني برهان تية مديراً فنياً على رأس جهاز وطني لقيادة الفريق خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بعد إقالة الفرنسي أوبير فيلود المدرب السابق على خلفية النتائج السلبية التي حققها في بطولة كأس العرب.

ويقع منتخب السودان مع نيجيريا وغينيا بيساو ومصر في مجموعة واحدة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

ويستهل السودان مبارياته في بطولة أفريقيا بمواجهة غينيا بيساو يوم 11 يناير القادم، قبل أن يلتقي بنيجيريا يوم السبت 15 من الشهر نفسه، قبل الصدام العربي أمام مصر يوم الأربعاء 19.

وقرر اتحاد الكرة السوداني، برئاسة طه فكي، تكليف جهاز فني وطني مكون من برهان تية مديرا فنيا، ومحسن سيد مدربا عاما، ومبارك سليمان مساعدا، بمهمة قيادة المنتخب في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد أقل من شهر في الكاميرون.

ونجح هوبير فيلود بوقت سابق في قيادة منتخب السودان إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون الشهر القادم، وذلك بعد غياب 10 سنوات.