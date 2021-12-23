مدرب منتخب المغرب يكشف سبب استبعاد زياش من قائمة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المنتخب، عن أسباب استبعاد حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، من قائمة "أسود الأطلس" في كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق الشهر المقبل.

المدرب البوسني أعلن اليوم الخميس عن قائمة منتخب المغرب الذي يشارك في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، بجوار غانا والجابون وجزر القمر، وشهدت غياب حكيم زياش.

وقال خليلوزيتش في تصريحات لموقع "Le360Sport" المغربي إنه تحدث في هذا الموضوع كثيرا، مضيفا أنه قام بتكوين مجموعة متماسكة، ووضع نظاما خاصا للحفاظ عليها وعلى تماسكها، وفي حالة عدم احترام أحد اللاعبين لهذه الضوابط يجب أن يتم استبعاده.

وأشار المدير الفني المخضرم إلى أن وجود لاعب غير منضبط هو أمر محزن بالنسبة إليه، إذ أن هناك بعض اللاعبين لم يتفهموا الضوابط التي وضعها.

وفي ختام تصريحاته قال خليلوزيتش: "لا يمكنني أن أتهاون في كل ما يتعلق بمصلحة وقميص المنتخب".

ونشبت أزمة بين خليلوزيتش وزياش في سبتمبر الماضي قبل مواجهتي السودان وغينيا في تصفيات كأس العالم، حيث زعم مدرب منتخب المغرب أن زياش ادعى الإصابة ورفض المشاركة في التدريبات، وذلك لرفضه اللعب بديلا.