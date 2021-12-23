مصدر يكشف لمصراوي ما وصل له الأهلي في مفاوضاته لإنهاء أزمة مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم طه:

أفاد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، بأنه ليس هناك أي جديد حول مواعيد مونديال العالم للأندية وتعارضها مع بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي ستقام بالكاميرون في الفترة من 9 يناير الي 6 فبراير .

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أنه ليس هناك أي جديد في الأمر حتي الأن رغم إقرار إقامة بطولة أمم أفريقيا في موعدها دون تعديل.

وأضاف المصدر ذاته:" فد مجلس إدارة الأهلي الذي كان متواجداً في العاصمة القطرية الدوحة تحدث مع هاني أبوريده بصفته عضو المكتب التنفيذي للإتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة إتحاد الكرة ".

واوضح:" الأمور تبدو مُعقدة للغاية خاصة بعد قرار إقامة بطولة أفريقيا دون تأجيل أو تعديل في موعدها"، منوهًا إلى أن ما عرفه وفد الأهلي الذي تواجد في قطر أن بطولة العالم للأندية حتى الأن أيضًا في مواعيدها بسبب ارتباطاات تشيلسي في الدوري الإنجليزي ومباراته بدوري أبطال أوروبا.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"وفد الأهلي لم يجد أي جديد في الأمر رغم حديث أحمد مجاهد السابق عن أن الأهلي سيخوض البطولة بكل نجومه ونفس الامر للمنتخب الوطني".