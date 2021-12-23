مصدر بالأهلي يجيب لمصراوي: هل وصلت عروض لضم كهربا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

نفى مصدر بالنادي الأهلي وصول أي عروض رسمية للاعب محمود كهربا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وصول عدة عروض للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع محمود كهربا خلال سوق الانتقالات الشتوية وهو الأمر الذي تم نفيه.

وأشار مصدر بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365" إلى أن ما تردد حول وصول عروض سعودية وخاصة من نادي الحزم هو أمر عار تماما عن الصحة".

وعن خطة الأهلي في انتقالات يناير قال المصدر إن هناك جلسة سيتم عقدها مع بيتسو موسيماني خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة طلباته".

يُذكر أن الأهلي توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد التغلب على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.