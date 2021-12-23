أسطورة الأهلي +90 .. رقم لا يصدق في 16 عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ارس الأهلي هوايته المفضلة بالتسجيل في الدقيقة الأخيرة وما بعدها +90 في الرجاء المغربي ليحول العملاق الأحمر وجهة كاس السوبر من كازابلانكا إلي الجزيرة بفضل أسطورة اسمها +90.

أسطورة الأهلي تخطت المئوية رسمياً منذ سنوات ، فالأهلي منذ عام 2005 وحتى فقط سجل 127 هدف كان أخرهم في مباراة السوبر أمام الرجاء في الدقيقة 90 وما بعدها.

وسجل الأهلي في هذه الفترة بالدقيقة الأخيرة وما بعدها للوقت الرسمي من المباريات 102 هدف محلي سواء ببطولتي الدوري (93) وكأس مصر (8 أهداف) والسوبر المصري (هدفين).

وعلى الصعيد الأفريقي سجل الأهلي 23 هدفاً متنوعاً في هذه الفترة ببطولة دوري أبطال أفريقيا (18) والكونفيدرالية (3) والسوبر الأفريقي (2).

ويتصدر عماد متعب قائمة الأكثر تسجيلاً في هذه القائمة التي ضمت 40 لاعباً برصيد 14 هدفا خلال تلك الفترة، وحل في المركز الثاني محمد أبو تريكة بسبعة أهداف، وفي المركز الثالث محمد بركات الذي أحرز 6 أهداف ومن الجيل الحالي علي معلول وله 4 أهداف.

ويتصدر المقاولون العرب قائمة الفريق التي تلقت أهداف + 90 من الأهلي برصد (9) أهداف ثم خلفه الاتحاد السكندري وإنبي (8) أهداف والمحلة والزمالك (6) أهداف .