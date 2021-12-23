رسالة من بانون لجمهور الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

وجّه بدر بانون، مدافع الأهلي، رسالة إلى جماهير فريقه، ومشجعي الرجاء البيضاوي المغربي، ناديه السابق، بعد حصوله مع "القلعة الحمراء" على لقب كأس السوبر الأفريقي.

بانون شارك في فوز الأهلي على الرجاء بركلات الترجيح في مباراة السوبر الأفريقي، أمس الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المدافع المغربي في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "صحيح أن هذا لقب آخر يُضاف إلى مسيرتي، إلا أن له طعم مملوء بمزيج من الأحاسيس المختلطة".

وتابع: "شعور آخر ليس كالشعور بباقي الألقاب، لأنه جاء على حساب فريقي الأم الذي ترعرت فيه وله الفضل الكبير في كتابة اسمي على الساحة الكروية".

وأضاف: "الشكر الكبير لشعب الخضرا -جمهور الرجاء- على التهنئة وعلى الحب والدعم الدائم لي، دائما فوق رأسي".

وأتم: "ولن أنسى شكر الجماهير المحترمة الكبيرة، جمهور الأهلي، على تقديره واحترامه لمعنى الوفاء والانتماء، شكرا جزيلا".