هالر وزاها على رأس قائمة كوت ديفوار في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ (د ب أ):

استبعد باتريس بوميل، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أمادو ديالو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الشاب، من القائمة النهائية التي سيخوض بها بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقررة بالكاميرون مطلع العام المقبل.

في المقابل، جاء سيباستيان هالر، نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، هداف بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وويلفرد زاها ونيكولا بيبي، لاعبا كريستال بالاس وآرسنال الإنجليزيين، على رأس قائمة منتخب كوت ديفوار (الأفيال) في البطولة، وفقا للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، في حين تقرر استبعاد الجناح المخضرم جيرفينيو كواسي بسبب الإصابة.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات بالبطولة منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة برفقة منتخب الجزائر (حامل اللقب) ومنتخبي سيراليون وغينيا الاستوائية.

وضمت قائمة الــ28 لاعب لمنتخب كوت ديفوار كل من:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو (وولكيت كيتيما الإثيوبي)، بدارا علي (جيه دي آر ستارز الجنوب أفريقي) وإيرا تابيه (إف سي سان بيدرو الإيفواري) وسيسيه عبد الكريم (أسيك ميموزا الإيفواري).

خط الدفاع: سيرج أورييه (فياريال الإسباني) وإيريك بايلي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وويلي بولي (وولفرهامبتون الإنجليزي) وويلفريد كانون (بيراميدز المصري) وأوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني) وسيمون ديلي (أضنة ديميرسبور التركي) وجيسلان كونان (ريمس الفرنسي).

خط الوسط: حبيب مايجا (ميتز الفرنسي) وجيفري سيري داي (سيون السويسري) وإبراهيم سانجاري (بي إس في أيندهوفن الهولندي) وجان دانيال أكبرو (لاتسيو الإيطالي) وفرانك كيسي (ميلان الإيطالي) وحامد جونيور تراوري (ساسولو الإيطالي) وجان مايكل سيري (فولهام الإنجليزي).

خط الهجوم: ماكسويل كورنيه (بيرنلي الإنجليزي) وماكس جرادل (سيفاسبور التركي) وجيريمي بوجا (ساسولو الإيطالي) ، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي) وجان إيفرا كواسي (طرابزون سبور التركي) ونيكولا بيبي (آرسنال الإنجليزي) وكريستيان كوامي (أندرلخت البلجيكي) وسيباستيان هالر (أياكس الهولندي) ويوهان بولي (الريان القطري) وكوناتيه كريم (أسيك ميموزا الإيفواري).

ويسعى منتخب كوت ديفوار، الفائز بلقب البطولة عامي 1992 و2015، لإعادة البسمة مجددا على وجوه جماهيره، التي تعرضت لخيبة أمل شديدة عقب إخفاقه في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقررة في قطر العام المقبل، بعدما حل في المركز الثاني بمجموعته في مرحلة المجموعات للتصفيات، خلف منتخب الكاميرون.

يذكر أن كأس الأمم الإفريقية تجرى في الفترة من 9 يناير القادم، حتى 6 فبراير المقبل.