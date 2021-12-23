تقارير: الإسماعيلي يقدم عرضا لضم مهاجم الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشفت تقارير إعلامية تونسية عن رغبة النادي الإسماعيلي في التعاقد مع فراس شواط، لاعب الصفاقسي التونسي.

وقالت إذاعة "موزاييك إف إم" إن إدارة الصفاقسي تلقت طلبا رسميا من الإسماعيلي بخصوص التعاقد مع المهاجم فراس شواط.

وحسب ما ذكرته الإذاعة فإن العرض المالي المقدم من الإسماعيلي لا يبدو مقنعا لإدارة نادي الجنوب التونسي.

ويسعى الإسماعيلي لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة للخروج من دوامة النتائج السلبية، التي أدت لوصول الفريق لمنطقة الهبوط في الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ17 (قبل الأخير) في ترتيب الدوري المصري بعدما جمع نقطتين فقط من أول 7 جولات.