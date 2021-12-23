الامارات | مواجهة كوزمين مع شباب الأهلي تتصدر المشهد في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة كوزمين مع شباب الأهلي تتصدر المشهد في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غابت المفاجآت عن دور الـ16 بكأس رئيس الدولة لكرة القدم، وقد تكون للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وأفرز ثلاث مواجهات قمة، بمثابة نهائيات مبكرة في دور الـ8، إذ يصطدم شباب الأهلي بالشارقة، والعين بالوصل، والجزيرة بالوحدة، بجانب مواجهة لا تقل أهمية بين فريقي بني ياس وكلباء. وكان الموسم الماضي، وفي دور الـ16 نفسه شهد مفاجآت كبيرة جداً، أبرزها وداع العين على يد عجمان، وكذلك خروج الجزيرة من الظفرة، والوحدة على يد النصر.

وتمكن بني ياس من التغلب على فريق الإمارات بثلاثة أهداف نظيفة، وفاز الوصل على خورفكان بالنتيجة ذاتها، فيما تغلب الجزيرة على العروبة بهدف، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها الوحدة على عجمان، والعين على النصر وشباب الأهلي على الظفرة، وفاز الشارقة على حتا، وكلباء على العربي بنفس النتيجة 2/1.

وتقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب، فيما يقام نصف النهائي، بنظام الذهاب والإياب، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد.

كوزمين ضد شباب الأهلي

تبرز مباراة شباب الأهلي ضد الشارقة في طليعة مواجهات ربع النهائي، لوجود الروماني أولاريو كوزمين، مدرب شباب الأهلي الأسبق على رأس القيادة الفنية للشارقة، وهو ما سيضفى على اللقاء المزيد من الإثارة والسخونة.

مواجهة متجددة

وستتجدد المواجهة من جديد بين الوصل والعين في الدور ربع النهائي، إذ التقى الفريقان هذا الشهر في بطولة كأس الرابطة ذهابا في العين وانتهت بالتعادل 3/3.

ديربي العاصمة

ولن تقل مواجهة الوحدة ضد الجزيرة إثارة عن المواجهتين السابقتين، على الرغم من اختلاف الحالة الفنية التي عليها الفريقين، فالجزيرة لا يمر بأفضل حالاته مقارنة بالموسم الماضي، فيما يعيش العنابي أياماً سعيدة تحت قيادة مدربه الفرنسي غريغوري، الذي يقود الفريق للمنافسة في كل المسابقات، وأحيا آماله في الدوري بعدما ابتعد عن المراكز الأولى، تحت قيادة مدربه السابق، الهولندي تين كات.

لقاء خارج الحسابات

وستجمع المواجهة الرابعة اتحاد كلباء وبني ياس، التي ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، نظراً لتقارب المستوى بين الفريقين، ويطمح السماوي بالحفاظ على موسمه بعد أن خرج من المنافسة على بطولة الدوري، إذ يحتل حالياً المركز 11 على لائحة الترتيب العام، فيما يحتل اتحاد كلباء المركز العاشر.

مواجهات ربع النهائي

شباب الأهلي - الشارقة

العين - الوصل

الوحدة - الجزيرة

بني ياس - اتحاد كلباء

الطريق إلى اللقب

ربع النهائي (يقام بنظام خروج المغلوب).

نصف النهائي (يقام بنظام ذهاب وإياب).

النهائي (مباراة واحدة على ملعب محايد).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news