شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون عن الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الرجاء: مزيج من الأحاسيس المختلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة متابعيه وجمهوره احتفاله بتتويج فريقه بلقب السوبر الإفريقي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، عدة صور من تتويج أمس على حساب ناديه السابق الرجاء المغربي، ليضيف بعض الكلمات المؤثرة لناديه السابق.

وقال بانون في البوست الذي نشره: "صحيح أن هذا لقب آخر ينضاف إلى مسيرتي، إلا وأن له طعم مملوء بمزيج من الأحاسيس المختلطة شعور آخر ليس كالشعور بباقي الألقاب لأنه على حساب فريقي الأم الذي ترعرعت فيه وله الفضل الكبير على بصم اسمي فى الساحة الكروية، الشكر الكبير لشعب الخضرا على التهاني وعلى الحب والدعم الدائم لي دائماً على راسي، ولن أنسي شكر الجماهير المحترمة الكبيرة جمهور الأهلي على تقديراته واحترامه لمعنى الوفاء والانتماء شكراً جزيلاً".

وأبدي بانون، سعادته بتتويج الفريق ‏بالسوبر الإفريقي الثامن في تاريخ النادي على حساب فريق الرجاء المغربي والسوبر الثالث ‏له في تاريخه كلاعب.‏

وقال بانون: المباراة كانت صعبة أمام خصم كبير بحجم الرجاء المغربي، وكانت في غاية ‏الصعوبة على وجه التحديد بالنسبة لي، خاصة أنها أمام فريقي الذي لعبت له من قبل وأسهم ‏في صناعة اسمي كلاعب.‏

وواصل المدافع المغربي حديثه: توجت بلقب السوبر الثالث في تاريخي، وهو شرف كبير لي، ‏وشكرًا لجميع لاعبي الأهلي وجماهيره.‏

وأوضح بانون أن عمرو السولية لاعب كبير، وقدم مجهودًا كبيرًا مع المنتخب الوطني في ‏كأس العرب التي أقيمت مؤخرًا في قطر، وتعرض لاصابة مباغتة قبل المباراة، ولكن جميع ‏اللاعبين ظهروا بصورة قوية وكانوا عند حسن الظن وثقة الجماهير والجهاز الفني.‏