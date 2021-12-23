شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم المريخ السودانى بثلاثية استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق البنك الأهلى على نظيره المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس استعداداً لمواجهة فريق سموحة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت.

سجل محمود سيد الهدف الأول للبنك الأهلى، وأضاف محمد لعبة الهدف الثاني، واختتم أسامة فيصل أهداف البنك الأهلي قبل نهاية اللقاء .

أشرك خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 18 لاعباً علي مدار شوطي المباراة من أجل الإطمئنان علي الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين

وشهد اللقاء إصابة كابتن فريق البنك الأهلي عاصم صلاح بكدمة شديدة بالصدر، وفضل الجهاز الفني خروجه من الملعب لعدم تفاقم الإصابة، وغاب عن مباراة اليوم محمد دبش ومحمود قاعود ومحمد هلال وأحمد سعيد لخوضهم مرانا خفيفا قبل انطلاق المباراة، وغاب أيضاً محمد فتحي وأسامة ابراهيم للإصابة ومحمد بسيوني للتأهيل .

وفى سياق آخر كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي تفاصيل واقعة إيقاف محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق، عقب مشادته مع زميله أحمد ياسين في الملعب، وقال نصر :"كان في كرة مشتركة وكل لاعب توقع الآخر سيلعبها، وهي نرفزة ملعب ولكن يجب أن يكون لها حدود، وقد يحدث هذا الأمر مع المنافس مثلاً ويفقد الفريق جهوده بإنذار وطرد، تم تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه ولدينا متسع من الوقت أن تكون الأمور جيدة بعد التوقف".

وواصل: "أي أمر يتعلق بالأخلاق لا نتهاون فيه، لأنها الأساس الذي نبني عليه، هذا مبدأ لدينا ونحافظ عليه، وأتمنى أن نستمر في الأداء المشرف الذي نقدمه لنحقق طموحنا هذا الموسم"، مضيفًا: "نهنئ الأهلي لاعبيه كانوا مثلاً للتحدي والإرادة والعزيمة، وأضافوا بطولة جديدة لمصر، ويجب على كل من يلاعب الأهلي ألا يحتفل قبل صافرة الحكم".

واختتم: "حتى الآن لا توجد عوض رسمية لأحمد ياسين ومتمسكين بلاعبنا وقوام الفريق".

وقرر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إيقاف محمود الزنفلي، حارس مرمى الفريق وتوقيع غرامة مالية عليه، وذلك بعد مشادته مع أحمد ياسين مدافع الفريق، خلال مباراة غزل المحلة فى بطولة الدورى.

وتعادل البنك الأهلى مع غزل المحلة بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأخير في الجولة السابعة من الدورى المصري الممتاز.