كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة غزل المحلة

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت القائمة كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.

في خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

كان الزمالك قد حقق الفوز على فريق المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد الثلاثاء الماضي في الجولة السابعة للدوري الممتاز سجلهما مصطفى فتحي وأوناجم.

وشهد مران الزمالك الذي أقيم اليوم بمقر القلعة البيضاء، حالة من المعنويات المرتفعة بين لاعبي الفريق، وذلك في إطار استعداداتهم لمواجهة غزل المحلة بمنافسات مسابقة الدوري العام.

وشارك طارق حامد لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وكان اللاعب حصل على راحة من تدريب أمس بقرار الفرنسي باتريس كارتيرون خاصة وأنه سيغيب عن مباراة غزل المحلة المقبلة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.