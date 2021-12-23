شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضم 22 لاعباً لقائمة الاتحاد في مباراة المصرى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى بنادى الاتحاد السكندرى 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمصرى البورسعيدى ضمن مباريات الأسبوع الثامن، والمقرر لها الثامنة مساء غدا الجمعة على استاد برج العرب.

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي:

محمد عبد المنصف و صبحى سليمان

مروان النجار و مورو سليفو ومحمد السلام والسيد سالم وهشام صلاح وصبرى رحيل ونادر رمضان

مروان عطية وخالد الغندور وكريم ممدوح و حسام عاشور و فوزى الحناوى بنجامين وأحمد راشد وسعيدو سمبورى واحمد عادل ميسى وكريم الديب

عادل نيمار و مابولولو وأحمد على

ويغيب عن الفريق احمد نبيل مانجا وعبد الغنى محمد للإصابه و دايمون لوى لأسباب فنية.